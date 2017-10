Las Vegas - Bei einer Schießerei während eines Country-Konzerts sind in der US-Metropole Las Vegas laut aktuellen Berichten der Polizei mindestens 20 Menschen getötet worden und mehr als 100 verletzt worden. Bei dem Täter soll es sich um einen Einheimischen gehandelt haben, der bei einer anschließenden Razzia getötet wurde. Die Behörde rief die Menschen über Twitter dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden.

Laut dem Las Vegas Review-Journal gingen die Behörden zunächst von zwei oder mehreren Schützen mit automatischen Waffen aus. Die Polizei fahndete nach einer Frau, die mit dem Mann im Hotel abgestiegen war. Der Angriff hat sich während des dreitägigen Country-Festivals "Route 91 Harvest" ereignet. Abgehalten wurde das Festival auf am südlichen Ende des Vegas Strip auf einem ehemaligen Parkplatz. 30.000 Besucher fasst das Gelände.



Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.

— LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017



Die Schüsse fielen bei einem der letzten Auftritte und sollen aus einem Hotelzimmer des Mandalay Bay-Resorts abgefeuert worden sein, wie Zeitungen berichten. Laut Augenzeugen sollen Hunderte Schüsse abgefeuert worden sein, zahlreiche Menschen lagen blutüberströmt auf dem Boden. "Wir krochen über Tote", erzählten Augenzeugen der Nachrichtenagentur dpa. Andere Zeugen erzählten CNN, sie hätten zuerst an ein Feuerwerk gedacht. "Dann realisierten wir, dass es sich Schüsse aus ein Maschinengewehr handeln müsste."

"Die Polizei geht in einem aktuellen Tweet von nur einem Schützen aus. Im Rahmen einer Pressekonferenz bestätigten die Beamten zwei Todesopfer und weitere 24 Verletzte. Zwölf Opfer befänden sich in kritischem Zustand, hieß es. Beim Mandalay Bay Resort and Casino handelt es sich um ein Kasino-Hotel am berühmten "Strip" von Las Vegas, der für seine dichte Ansammlung von Luxushotels und Casinos bekannt ist.

"In der ganzen Innenstadt war Sirenengeheul zu hören, SWAT-Einsatzkommandos waren ebenso unterwegs", berichtete ein APA-Journalist aus Las Vegas. "Da geht irgendetwas komplett Verrücktes vor", sagte eine Taxilenkerin über Funk zu einem Kollegen, in dessen Wagen die beiden Österreicher vom Flughafen der größten Stadt im Bundesstaat Nevada am Weg zu ihrem Hotel in die Innestadt waren - ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Schüsse in der Innenstadt fielen.

People being assisted at the basement area in the @TropLV #RJnow pic.twitter.com/4GhAekfYOu

— Chase Stevens (@CSStevensphoto) October 2, 2017

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Stadt wurde an die Menschen appelliert, das Südende des "Strips" zu meiden. Zudem hieß es dort: „Very sad night for Las Vegas" (eine sehr traurige Nacht für Las Vegas). Auch die Polizei hatte die Bevölkerung aufgefordert, die Gegend um das Mandalay-Casino nicht aufzusuchen. (APA/dpa)