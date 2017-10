Las Vegas - Bei einer Schießerei während eines Country-Konzerts sind in der US-Metropole Las Vegas mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Es ist damit das tödlichste derartige Verbrechen in der US-Kriminalgeschichte. Bei dem Täter soll es sich um einen 64-jährigen Einheimischen gehandelt haben, der bei einem Schusswechsel getötet wurde. Die Behörde rief die Menschen über Twitter dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden.

Laut dem Las Vegas Review-Journal ging die Exekutive zunächst von zwei oder mehreren Schützen mit automatischen Waffen aus. Stunden nach der Attacke stellten sich diese Annahmen als falsch heraus. Laut dem zuständigen Sheriff Joe Lombardo wurde der Täter von Polizisten erschossen. "Wir haben alles unter Kontrolle, wir gehen davon aus, dass es sich um einen ,Einsamen Wolf' gehandelt hat." Wie Lombardo außerdem sagte, wurden in dem Hotelzimmer, von dem aus der Schütze auf Konzertbesucher feuerte, mehrere Waffen gefunden.

Die Polizei suchte nach der Attacke nach einer asiatischen Frau, die mit dem Mann im Hotel abgestiegen war. Ob sie dabei war, als er auf die Besucher feuerte, ist nicht bekannt. Sie soll aber mittlerweile gefunden worden sein, hieß es in Medienberichten. Von einem extremistischen Hintergrund geht die Polizei nicht aus. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine Verbindungen zu militanten Gruppen gehabt, hieß es. Der Angriff hat sich während des dreitägigen Country-Festivals "Route 91 Harvest" ereignet. Abgehalten wurde das Festival auf am südlichen Ende des Vegas Strips auf einem ehemaligen Parkplatz. 30.000 Besucher fasst das Gelände.

Die Schüsse fielen bei einem der letzten Auftritte. Zum diesem Zeitpunkt stand Countrysänger Jason Aldean auf der Bühne. Auf einem Video ist zu sehen, wie er das Konzert plötzlich unterbrach, als die Gewehrsalven losgingen. Der Sänger und seine Band flüchteten von der Bühne und blieben unversehrt, wie Aldean selbst wenige Stunden nach dem Blutbad mitteilte.



"Heute Nacht war mehr als schrecklich", schrieb der Künstler. "Mir fehlen immer noch die Worte, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich und meine Crew in Sicherheit sind. Meine Gedanken und Gebete gelten allen, die heute betroffen wurden." Es schmerze ihn zutiefst, fuhr der Sänger fort, dass dies Menschen zugestoßen sei, "die gekommen sind, um Freude zu haben". Es hätte, so Aldean, "eine Nacht mit Spaß sein sollen".

Laut Augenzeugen sollen Hunderte Schüsse abgefeuert worden sein, zahlreiche Menschen lagen blutüberströmt auf dem Boden. "Wir krochen über Tote", erzählten Augenzeugen der Nachrichtenagentur dpa. Andere Zeugen erzählten CNN, sie hätten zuerst an ein Feuerwerk gedacht. "Dann realisierten wir, dass es sich Schüsse aus ein Maschinengewehr handeln müsste."



Die Polizei ging schon kurz nach der Tat von nur einem Schützen aus. Im Rahmen einer Pressekonferenz bestätigten die Beamten zunächst nur zwei Todesopfer und weitere 24 Verletzte. Zwölf Opfer befänden sich in kritischem Zustand, hieß es. Keine Stunde später stiegen die Opferzahlen dann aber dramatisch an.



Beim Mandalay Bay Resort and Casino handelt es sich um ein Kasino-Hotel am berühmten Strip von Las Vegas, der für seine dichte Ansammlung von Luxushotels und Casinos bekannt ist.

"In der ganzen Innenstadt war Sirenengeheul zu hören, SWAT-Einsatzkommandos waren ebenso unterwegs", berichtete ein APA-Journalist aus Las Vegas. "Da geht irgendetwas komplett Verrücktes vor", sagte eine Taxilenkerin über Funk zu einem Kollegen, in dessen Wagen die beiden Österreicher vom Flughafen der größten Stadt im Bundesstaat Nevada am Weg zu ihrem Hotel in die Innestadt waren - ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Schüsse in der Innenstadt fielen.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Stadt wurde an die Menschen appelliert, das Südende des "Strips" zu meiden. Zudem hieß es dort: „Very sad night for Las Vegas" (eine sehr traurige Nacht für Las Vegas). Die Polizei bat Zeugen, ihr Videomaterial und Fotos zur Verfügung zu stellen. (APA/dpa)