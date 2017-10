Las Vegas – Mehr als 22.000 ausgelassene Menschen klatschen und singen am berühmten Las Vegas Strip zu den Klängen des Countrysängers Jason Aldean. Als die ersten Schüsse fallen, glauben viele noch an ein Feuerwerk – an einen fulminanten Abschluss des „Route 91 Harvest Festivals“ mitten im Herzen der Metropole. Sogar die Musiker brauchen ein paar Sekunden, bis sie bemerken, dass etwas nicht stimmt. Dann bricht Panik aus: Unter dem Geballer des Gewehrs versuchen sich Tausende Menschen in Sicherheit zu bringen. Weil nicht ersichtlich ist, woher die Schüsse kommen, wissen viele nicht, wohin sie fliehen sollen. Sie stürzen, versuchen sich zu verstecken, manche brechen blutüberströmt zusammen.

Schütze feuerte aus 32. Stock

Unterdessen steht der 64-Jährige Schütze – wie die Polizei später rekonstruiert – am Fenster seines Hotelzimmers im 32. Stock des Mandalay Bay Resort and Casino und feuert rund 20 Minuten lang in die Menge. Mehrere Waffen liegen in dem Raum. Er hat genügend Zeit und Munition, um das größte Blutbad in der Kriminalgeschichte der USA anzurichten. Die traurige Bilanz am Ende: Mindestens 58 Menschen sterben, mehr als 500 werden ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei am frühen Morgen. Die Opferzahl stieg immer weiter an. „Die Ermittlungen laufen noch“, so Bezirks-Sheriff Joe Lombardo.

Erst nach und nach werden die Details der Tragödie bekannt: Erste Meldungen über eine Schießerei gehen am Sonntag gegen 22 Uhr (Ortszeit) ein. Sofort werden alle verfügbaren Einheiten, Spezialteams und Rettungskräfte im Zentrum der Metropole zusammengezogen. In den umliegenden Hotels am berühmten Strip wird eine Ausgangssperre verhängt. Die Situation ist unübersichtlich. Zunächst ist auch von mehreren Schießereien und von Explosionen in mehreren Stadtteilen die Rede. Das stellt sich später als unrichtig heraus.

Am Ende ist es ein Mann alleine, der das Leben so vieler unschuldiger Menschen auf dem Gewissen hat. Er wird aber rasch von der Polizei lokalisiert. Als Spezialeinheiten das Hotelzimmer stürmen, liegt der Schütze bereits tot auf dem Boden.

„Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf“, stellt Lombardo in einem ersten Presse-Statement klar. Es gebe keine Verbindungen zu irgendwelchen militanten Gruppen. Später identifiziert die Polizei den Schützen als 64-jährigen Weißen. Er lebt in einer Stadt rund eine Autostunde von Las Vegas entfernt.

Über das Motiv müssen die Ermittler allerdings rätseln. Am Morgen (Ortszeit) meldet sich die Terrormiliz IS zu Wort. Über ihr Sprachrohr „Amak“ reklamiert sie den Anschlag für sich. Der Schütze sei vor einigen Monaten zum Islam konvertiert und ein „Soldat“ des IS gewesen, berichtet „Amak“. Aber: Das FBI dementierte jeden Bezug zu einer Terrororganisation auch nach der IS-Darstellung erneut.

Rettungskräfte erleben Blutbad

Die Fahndungen konzentrieren sich darauf auf eine asiatischstämmige Frau, die mit dem Täter im Hotel abgestiegen sein soll und Berichten zufolge auch mit ihm zusammengewohnt hat. Ob sie dabei ist, als der 64-Jährige wie blind in die Menge schießt, ist nicht klar. Nach einem medienwirksamen Fahndungsaufruf wird die Frau gefasst und zum Verhör abgeführt.

Zurück bleiben viele Einsatzkräfte und Überlebende, denen sich ein Bild des Grauens bietet. „Wir krochen über Tote“, erzählt etwa Konzertbesucherin Capri Copeland Pearson gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. „Menschen begannen, wie Fliegen zu fallen“, erinnert sich ein anderer an die dramatischen Minuten. Viele werfen sich auf den Boden, um sich vor den Kugeln zu schützen – nichtsahnend, dass der Täter so nur noch leichteres Spiel hat. „Er musste nur auf die Mitte zielen und den Abzug drücken“, sagte James Gagliano, FBI-Agent im Ruhestand, dem Sender CNN.

„Hätte Nacht mit Spaß sein sollen“

Der Gouverneur von Nevada, Brian Sandoval, spricht auf Twitter von einer tragischen und abscheulichen Gewalttat. „Unsere Gebete gelten allen, die von diesem feigen Akt betroffen sind.“

Noch ist nicht klar, ob sich auch Ausländer unter den Opfern befinden. Dem Außenministerium in Wien liegen noch keine Informationen über mögliche Opfer aus Österreich vor. „Das zuständige Generalkonsulat in Los Angeles wurde aber eingeschalten“, sagt Sprecher Thomas Schnöll. Auch das Auswärtige Amt in Deutschland hat noch keine Meldungen über betroffene Staatsbürger.

Countrysänger Jason Aldean kann sich unterdessen in Sicherheit bringen. „Mir fehlen immer noch die Worte, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich und meine Crew in Sicherheit sind. Meine Gedanken und Gebete gelten allen, die heute betroffen waren“, twittert er Stunden nach dem Zwischenfall. Er zeigt sich zutiefst betroffen: „Es hätte eine Nacht mit Spaß sein sollen“. (TT.com/APA/dpa)