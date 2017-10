Wien – Ein 51 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag einem 46-Jährigen in einer Obdachlosenunterkunft in Wien-Mariahilf mit einem Schraubenzieher zwei Mal in den Oberkörper gestochen. Das Opfer erlitt Stichverletzungen im Brustkorb und in der Niere, war aber nicht in Lebensgefahr, berichtete die Polizei am Montag. Der Täter wurde noch in der Einrichtung in der Barnabitengasse festgenommen.

Die Einsatzkräfte wurden um 12.45 Uhr alarmiert. Der 51-Jährige gab die Tat zu. Er habe den Kontrahenten umbringen wollen, weil er sich von diesem gemobbt fühlte, sagte der Mann aus. Der Täter wurde wegen versuchten Mordes angezeigt. Alkohol war laut Polizeisprecher Harald Sörös nicht im Spiel. Der Verletzte wurde von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. (APA)