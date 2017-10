Ein feuchtfröhlicher Abend hatte im Juli mit einem Polizeieinsatz in einer Lienzer Wohnung geendet. Gestern am Landesgericht sprach Richter Josef Geisler dem amtsbekannten Angeklagten erst ins Gewissen: „Das Saufen tut Ihnen nicht gut. Machen Sie eine Alkoholentwöhnung!“ Diesmal hatte der 38-Jährige so laut Musik gespielt, dass die ebenso beschwipste Frau wieder aus ihrem Schlaf erwacht war. Das ärgerte diese so, dass sie die Wohnung sofort verlassen wollte – was der Angeklagte mit Körperkraft verhindern wollte: „Die hatte doch nix an, Herr Rat!“ „Ja was, komplett nackt?“, fragte der Richter. „Nein, ein Nachthemd hatte sie halt an!“, so der Angeklagte. „Des war a Strandkleid!“, korrigierte die Frau als Zeugin. Von Nötigung erging ein Freispruch, Stöße gegen Polizisten waren jedoch Widerstand gegen die Staatsgewalt. Vier Monate bedingte Haft und 720 Euro Geldstrafe sind bereits rechtskräftig.

Ein Freispruch von gefährlicher Drohung erging über einen 39-Jährigen. Er hatte seiner Nachbarin im Frühjahr erbost gedroht. Diese hatte ihn allerdings auch schon öfters grundlos angezeigt, mehrfach gefilmt und sogar wegen Reifenwechselns die Polizei alarmiert. (fell)