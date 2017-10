Hall in Tirol – Mit einer dreisten Betrugsmasche hat ein unbekannter Mann einen großen Geldbetrag eingesteckt. Am 28. September gab sich der Täter per E-Mail bei der Angestellten einer Firma in Hall als Geschäftsführer aus. Er trug der Frau auf, einen fünfstelligen Eurobetrag auf ein Konto in England zu überweisen – für einen Firmenkauf. Die Mitarbeiterin überwies den Betrag. Von Geld und Täter fehlt laut Polizei nun jegliche Spur. (TT.com)