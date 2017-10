Las Vegas – Die Ermittler in Las Vegas stehen nach dem Blutbad von Sonntagnacht (Ortszeit) vor einem absoluten Rätsel: Was hat aus dem Durchschnittstypen Stephen Paddok – 64 Jahre, geschieden, Buchhalter, Jäger und Hobbypilot – einen kaltblütigen Mörder gemacht, der in 20 Minuten vom Fenster in Suite 135 im 32. Stock des Mandalay Bay Resorts 59 Menschen kaltblütig erschossen und mindestens 527 weitere verletzt hat? Was ist passiert? Die Polizei weiß es nicht. Bei einer Razzia in einem der Privathäuser des 64-Jährigen in der Stadt Mesquite werden Sprengstoff, Schusswaffen und Munition sichergestellt – aber kein Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einer militanten Gruppe. „Wir gehen davon aus, dass er ein Einzeltäter war, ein einsamer Wolf“, sagt Sheriff Joseph Lombardo am Montag (Ortszeit) in Las Vegas.

Dutzende Waffen und Sprengstoff gefunden

Im Haus des Verdächtigen findet die Polizei 18 Handfeuerwaffen, mehrere Tausend Schuss Munition und Sprengsätze. In seinem Auto werden mehrere Pfund Ammoniumnitrat gefunden, das zur Herstellung von Sprengsätzen verwendet werden kann. Das zweite Privathaus des Mannes in der Stadt Reno soll ebenfalls durchsucht werden, so Lombardo. In dem Hotelzimmer in Las Vegas, von dem aus Paddock auf die Besucher eines Freiluftkonzerts schoss, stellen die Ermittler bis zu 19 Schusswaffen sicher.

Doch was hat den Amerikaner zu dem Blutbad angetrieben? Ist er wirklich Monate vor der Tat zum Islam konvertiert und hat sich dem IS (Daesh) angeschlossen, wie die Terrororganisation glaubt? Unglaubwürdig, glauben die Ermittler. Auch das FBI findet keine Querverbindung zu den Jihadisten.

Die Lebensgefährtin des Täters, die zuletzt mit ihm zusammen gelebt hat, soll von der Tat wohl nichts mitbekommen haben. Angeblich war sie zum Tatzeitpunkt auf den Philippinen. Nach der Schießerei hatte die Polizei noch nach ihr gesucht.

Familie rätselt über Motiv

Nicht einmal Paddocks Familie kann sich einen Reim auf sein bestialisches Verhalten machen. Sein Bruder beschreibt ihn als ruhig und vollkommen unauffällig. Vor Wochen habe er der Mutter noch einen Rollator geschenkt, weil sie nicht mehr so gut gehen kann. „Er hatte wahrscheinlich noch nicht einmal einen Strafzettel“, so Eric Paddock.

Einzig die Spielleidenschaft des Bruders wäre ein Hinweis für eine Querverbindung zu Las Vegas. Paddock soll immer wieder Tausende Dollar verzockt haben, aber offensichtlich hat er auch gewonnen. Einmal rief er seinen Bruder an und erzählte ihm, dass er 250.000 Dollar gewonnen habe. Außerdem war er Besitzer zweier Wohnhäuser. Immobilienexperten schätzten deren Wert auf mindestens 700.000 Dollar (knapp 600.000 Euro). Doch all das gibt immer noch keinen Hinweis darauf, wie ein Mensch 20 Minuten lang durch ein Hotelzimmer laufen kann, ausgestattet mit Dutzenden Waffen, um im Blutrausch so viele Menschenleben zu beenden. Stephen Paddock wird darauf keine Antworten mehr geben: Als Spezialeinheiten sein Zimmer stürmen, hat er seinem Leben bereits selbst ein Ende gesetzt.

Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, kämpfen in der Universitätsklinik von Las Vegas noch rund ein Dutzend Menschen um ihr Leben. Bis Montagabend (Ortszeit) hat sich die Zahl der Todesopfer auf 59 erhöht.

Debatte um Waffenrecht

Das Attentat ist das größte Schusswaffen-Massaker in der Geschichte der USA. Es hat dort eine neue Debatte über das Waffenrecht ausgelöst. Politiker der oppositionellen Demokraten erneuerten Forderungen nach strengeren Gesetzen. Aus dem Lager der regierenden Republikaner ist allerdings keine Unterstützung zu erkennen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der Kongress eine Verschärfung beschließen wird. Eine Sprecherin von Präsident Donald Trump bezeichnete eine Debatte über das Waffenrecht als verfrüht. Trump will am Mittwoch nach Las Vegas reisen, um Opfer, Angehörige und Ersthelfer zu treffen. (TT.com)