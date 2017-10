Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Fügen – An einem schönen Sommertag im Juli wurde in Fügen kurz vor Mittag der Albtraum jeder Geschäftsinhaberin wahr. Ein Maskierter hatte das Schmuckgeschäft betreten, drückte der Frau einen Revolver an den Hals und forderte Geld und Gold. Nachdem die Bedrohte auch noch den Tresor öffnen musste, wollte sie der Räuber fesseln. Da dies misslungen war, traktierte der Vermummte die Frau so lange mit Faustschlägen, bis sie bewusstlos und massiv verletzt zusammengesackt war.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck liefert für dieses Verbrechen mittlerweile nicht nur zwei Angeklagte – es gilt die Unschuldsvermutung –, sondern auch die Chronologie eines minutiös geplanten Überfalls, der wegen Schulden zwischen einem 27- und einem 34-jährigen Bosnier eingefädelt worden war.

Staatsanwalt Hansjörg Mayr gestern auf Anfrage der TT: „Laut Ermittlungsverfahren hatte der in Tirol lebende 27-Jährige seinem in Bosnien lebenden, 34-jährigen Schuldner vorgeschlagen, nach Tirol zu kommen, weil es da ein für sie interessantes Schmuckgeschäft geben würde. Darauf streckte der 27-Jährige dem Schuldner das Geld für den Flug vor und reservierte ihm die Unterkunft. Nachdem dieser in Tirol ankam und erst an einen Einbruch gedacht hatte, erklärte ihm der andere, dass es da auch einen Tresor gäbe, den nur die Inhaberin öffnen könnte und daher ein Raubüberfall nötig sei.“

Fortan verlief die Vorbereitung des Raubüberfalls arbeitsteilig. So buchten beide vor der Tat einen Flug nach Bosnien und hoben bereits ein Loch aus, um später die Beute vergraben zu können. Weiters kauften sie laut Anklage einen Gas-Schreckschuss-Revolver mit Munition und ein Kleinmotorrad als Fluchtfahrzeug.

Am 14. Juli parkte der 27-Jährige sein Auto dann in der Nähe des Tatortes, während der Schuldner mit dem Kleinmotorrad zum Schmuckgeschäft fuhr. Dort zog er sich ein Halstuch über die Nase und beging den brutalen Überfall, um endlich seine Schulden loszuwerden.

Auf der Flucht bedrohte der Räuber zwei Urlauber dann noch mit seiner Pistole. Wenig später brausten die Bosnier im Auto des 27-Jährigen davon.

Über das zurückgelassene Zweirad und das Pickerl war der Vorbesitzer und somit der Bosnier als Käufer schnell eruiert. Daraufhin klickten für den 27-Jährigen die Handschellen, tags darauf für den verschuldeten Räuber. Laut Staatsanwalt Mayr ist Letzterer bereits geständig. Der 27-Jährige gesteht den Pistolenkauf und die Komplizenschaft bei der Flucht, leugnet jedoch, Anstifter zum Raub gewesen zu sein. Für schweren Raub drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.