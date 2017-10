Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Bei Einbrechern ist Tirol offenbar aus der Mode gekommen. Schon bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2016 meldete die Polizei einen massiven Rückgang in dieser Deliktgruppe. Wie jetzt durchgesickert ist, scheint sich der erfreuliche Trend heuer fortzusetzen. Aus internen Polizei-Statistiken geht hervor, dass die Einbrüche in den ersten neun Monaten 2017 um weitere 30 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zurückgegangen sind.

Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes, will die Zahl nicht bestätigen. Den Trend aber schon – „wir verzeichneten tatsächlich eine weitere Abnahme“. Zu den Gründen sagt Pupp kurz und knapp: „Uns sind einige Fälle aufgegangen, die Prävention wirkt, viele Leute sichern ihre Wohnungen und Häuser besser ab.“

Die „aufgegangenen Fälle“ dürften für die positive Entwicklung der Einbruchsstatistik eine größere Rolle spielen. Immerhin gelang es der Tiroler Polizei in den vergangenen Jahren mehrfach, Tätergruppen aus dem Verkehr zu ziehen, die für ganze Serien verantwortlich waren. Etwa im Winter 2015/16, als die Exekutive zwölf Dämmerungseinbrecher festnehmen konnte. Auf das Konto der Beschuldigten gingen nach damaligem Ermittlungsstand deutlich über 100 Straftaten in Tirol, aber auch in anderen Bundesländern.

Ein halbes Jahr zuvor forschten Tiroler und italienische Kriminalisten vier Männer aus Südosteuropa aus, die in Südtirol lebten und von dort regelmäßig als Kriminaltouristen über den Brenner wechselten. Den Albanern und Mazedoniern wurden 75 Einbrüche mit einem Beutewert von 250.000 Euro zugerechnet. Die Liste der Festnahmen ist bei Weitem nicht vollständig. Dass die Verhaftungen aber Auswirkungen hatten, zeigte sich in der Kriminalstatistik 2016, die vor einem halben Jahr veröffentlicht wurde: Bei den Einbrüchen meldete die Polizei einen Rückgang von 7,4 Prozent. Die Wohnungs- und Wohnhauseinbrüche gingen sogar um knapp 24 Prozent zurück. Am deutlichsten zeigte sich die Entwicklung bei den Dämmerungseinbrüchen, die nach der Festnahmewelle von 90 auf 30 reduziert werden konnten.

Aber auch die Prävention spielt ein Rolle: So warnt die Polizei jeden Oktober vor der dunklen Jahreshälfte, in der die Dämmerungseinbrecher aktiv werden. Außerdem erinnern die Beamten daran, wie durch Vorsichtsmaßnahmen (Licht auch bei Abwesenheit einschalten, Terrassen sichern, Verdächtige melden etc.) den Einbrechern das Leben schwergemacht werden kann.