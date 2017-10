Innsbruck – Ein massiver Polizei-Einsatz hat am Mittwoch im Innsbrucker Zentrum für Aufsehen gesorgt. Auslöser war ein Mann, der eine Frau in einer Garage mit einer Pistole bedroht hat. Das Opfer blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock.

Schauplatz der Attacke war am Vormittag die Ischia-Tiefgarage in der Rhomberg-Passage. Als eine Mitarbeiterin etwa gegen 10.30 Uhr zu ihrem Auto ging, traf sie auf einen jungen Einheimischen. Der Innsbrucker zog plötzlich eine Pistole, lud die Waffe durch und zielte auf die Frau. Das Motiv für die Attacke war zunächst unklar. Das Opfer konnte flüchten und Alarm schlagen.

Der Auftakt für den Polizei-Einsatz: Die Beamten, die mit mehreren Streifen- und Zivilfahrzeugen anrückten, konnten den Innsbrucker wenig später in der Garage festnehmen. Wie sich herausstellte, war seine Waffe nicht echt – der Tiroler hatte die Frau mit einer Softgun erschreckt. Anscheinend kein Einzelfall, wie inzwischen durchgesickert ist: Der amtsbekannte Innsbrucker soll schon mehrmals mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand durch Innsbruck spaziert sein. Ein Verhalten, das angeblich schon vor längerer Zeit zur Verhängung eines Waffenverbots geführt haben soll. Da diese Maßnahme wirkungslos blieb, überstellten die Polizeibeamten den Einheimischen diesmal in die Innsbrucker Justizanstalt.

Laut Augenzeugen hatte der Innsbrucker bei der Festnahme einen Schlafsack bei sich. Ober er in der Tiefgarage die Nacht verbracht hatte, war zunächst unklar. (tom)