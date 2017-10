Von Thomas Hörmann

Innsbruck – „Ich hab’ panische Angst, dass er uns was antut. Er hat ja schon vor 30 Jahren meinen Schwiegervater halb totgeschlagen!“ Nur unter Tränen gelang es einer Pitztalerin am Innsbrucker Landesgericht, die Folgen eines jahrzehntelangen Psychoterrors zu schildern. Eines Terrors, der schon mehrmals Polizei, Justiz und Medien beschäftigte. Die Opfer mussten seit den 70er-Jahren übelste Beschimpfungen, Schreiereien rund um die Uhr, Verfolgungen bis in den Nachbarort, Grabschändungen etc. ertragen. Ein Martyrium, das die Richterin als „Vendetta“ bezeichnete, „von einer Fehde kann man da nicht mehr sprechen“.

Schon zweimal wurde der mittlerweile 60-jährige Nachbar der Familie zu Gefängnisstrafen verurteilt. Am Mittwoch musste sich der Pitztaler erneut vor Gericht verantworten. Diesmal wegen zahlreicher Schändungen eines Grabes der Opferfamilie in den vergangenen zwei Jahren. „Ich will nicht aussagen“, erklärte der Bauarbeiter zunächst, räumte dann aber doch ein, den Schaden, den er betrunken angerichtet habe, „kleinweise“ gutmachen zu wollen.

Mit Grabschändungen war es allerdings nicht getan: Wie das Opfer schilderte, tauchte der Beschuldigte bald nach seiner Haftentlassung wieder regelmäßig im Pitztal auf, schrie aus dem Auto und „ist vermutlich auch für die rätselhaften Felsstürze von einem Hang in Richtung unseres Hauses verantwortlich“. Sein Pkw sei schon mehrfach am Hang beobachtet worden.

Der Angeklagte, der nach eigenen Angaben im Raum Innsbruck arbeitet und unter der Brücke wohnt, bestritt, regelmäßig ins Pitztal gefahren zu sein. „Dafür hätte ich gar keine Zeit, ich arbeite ja täglich zwischen sieben und 18 Uhr.“

Die Verhandlung wurde vertagt. Die Richterin will den Arbeitgeber des Angeklagten als Zeugen vorladen.