Innsbruck – Ein 41-Jähriger wurde am Mittwoch in Innsbruck Opfer eines Raubes. Der Tiroler befand sich in einem Treppenhaus, als ihn plötzlich ein Unbekannten an der Kleidung und am Oberarm festhielt. Der Täter forderte Geld und flüchtete mit einem geringen Betrag.

Wie die Polizei mitteilte, ist das Opfer wegen einer psychischen Erkrankung beeinträchtigt. Der Tiroler blieb unverletzt. (TT.com)