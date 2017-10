Innsbruck – Als die erste Streife am Donnerstag gegen 2.30 Uhr wegen eines Wohnungsbrands in Innsbruck vor Ort eintraf, stand das Wohnzimmer bereits in Vollbrand. Nachbarn hatten mitten in der Nacht Alarm geschlagen. Aus Sicherheitsgründen wurden andere Mieter des Mehrparteienhauses evakuiert, während die Feuerwehr die Löscharbeiten in Angriff nahm.

„Wir gehen davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt, weil das Feuer an zwei verschiedenen Orten ausbrach“, erklärt Herbert Kahler von der Kripo Innsbruck. Sowohl im Schlaf- als auch im Wohnzimmer waren Brandherde entfacht worden.

Zum Glück fanden die Feuerwehrmänner kein Opfer in der gewerblich vermieteten Unterkunft. „Es handelt sich bei dem Gebäude um eine Art Gasthaus. Wir konnten in der Nacht niemanden erreichen, wissen also nicht genau, ob offiziell irgendjemand diese Wohnung bewohnt hat“, erklärt Kahler.

Verletzt wurde niemand, die Wohnung wurde allerdings schwer beschädigt. Die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen, Brandermittler werden im Lauf des Vormittags die Spurensicherung in der Wohnung durchführen. (TT.com)