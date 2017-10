Innsbruck – Die etwas andere Art eines Familienunternehmens haben vier im Unterland lebende Niederländer betrieben. Seit 2015 sollen sie Drogen geschmuggelt, verkauft und teilweise auch selbst konsumiert haben. Die damals 77-jährige Oma fungierte dabei als Kurier. Der 14-jährige Enkel lieferte aus.

Für die Pensionistin, ihren 49-jährigen Sohn und dessen Ehefrau endete der Suchtgifthandel in der Untersuchungshaft. Der 14-Jährige ist mittlerweile bei seiner leiblichen Mutter in den Niederlanden. Umfangreiche und „sehr hartnäckige“ Ermittlungen des Landeskriminalamts hätten zur Klärung des Falles geführt. Auf die Familie, die ab 2015 ein Lokal betrieb, sei man nach mehreren anonymen Hinweisen aufmerksam geworden.

„Als Familie voll zusammengearbeitet“

Am Donnerstag standen die Angeklagten in Innsbruck vor Gericht und sie bekannten sich allesamt zu den Vorwürfen für schuldig (der 14-Jährige war nicht anwesend, er befindet sich in den Niederlanden). „Wir haben da als Familie voll zusammengearbeitet“, beschrieb der Vater vor Richter Gerhard Melichar. Grund für den großangelegten Drogenschmuggel wäre allein Geldbedarf aufgrund einer wirtschaftlich schwierig verlaufenden Lokaleröffnung gewesen: „Hätten Sie mir vor ein paar Jahren gesagt, wo ich heute hier sitze, hätte ich sie ausgelacht“, so der Erstangeklagte.

Anfänglich hatten die Niederländer dabei Kokain mit einem Leihwagen in einer im Kofferraum versteckten Kaffeedose transportiert – damals noch vom Mann mit seiner Ehefrau. Als dann das Ehepaar das Lokal eröffnete, hatte die 77-jährige Mutter des Beschuldigten alle zwei Wochen die Beschaffungsfahrten übernommen – mit dem Zug. 100 Gramm Kokain sollen pro Fahrt, versteckt in der Kleidung der Frau, nach Tirol gebracht worden sein. Bis auf eine viermonatige Pause, bei der die Familie Drogen von einem Lieferanten aus Italien bekam, soll das bis zur Festnahme im Mai so gegangen sein.

Insgesamt vier Kilo Kokain und ein Kilo Cannabiskraut dürften so nach Österreich geschmuggelt worden sein. Zweieinhalb Kilo Kokain und das gesamte Cannabiskraut im Wert von insgesamt 210.000 Euro verkaufte man an diverse Abnehmer.

150 Gramm bei letzter Fahrt dabei

Bei ihrer letzten Kurierfahrt, bei der die 77-Jährige verhaftet wurde, hatte sie 150 Gramm Kokain dabei. Es folgten Hausdurchsuchungen, bei denen diverse Gegenstände, die als Versteck gedient haben (u. a. Getränkedosen), sichergestellt wurden. Zudem fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, etwas Bargeld und etwas Kokain.

Gegen Mittag fielen im Prozess am Innsbrucker Landesgericht die Urteile: Die Familienvater wurde zu vier Jahren, seine Lebensgefährtin zu 28 Monaten Haft verurteilt. Die mittlerweile 78-jährige Oma muss für 32 Monate in Haft. Die Urteile sind bereits rechtskräftig. Aufgrund der überaus weitreichenden Geständnisse fielen sie (bei einem Strafrahmen von eins bis 15 Jahren) relativ milde aus. (fell, TT.com)