Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Innsbruck ist ein raues Pflaster. Zumindest für die illegale Spielbranche: Das Strafamt der Landespolizeidirektion sperrte heuer bereits 10 Spiellokale zu, 23 weitere sind von der Schließung bedroht. Innsbruck ist aber auch ein Einzelfall. Wie Josef Schreier von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land bestätigt, „kam es in keinem anderen Bezirk zu Betriebsschließungen wegen illegalen Glücksspiels“. Der Leiter des Sicherheitsreferats betont allerdings, „dass wir im Bezirk Innsbruck-Land sehr wohl rigorose Kontrollen durchgeführt haben“. Das Ergebnis: Von 27 überprüften Lokalen stießen die Beamten in zwölf auf illegale Automaten. Androhungen von Betriebsschließungen waren die Folge: „Bei den neuerlichen Kontrollen stellten wir fest, dass die Lokalbetreiber die Automaten entfernt hatten“, erklärt Schreier. Schließungen seien daher nicht nötig gewesen. Im Bezirk Kufstein sprachen die Beamten zwei weitere Schließungsandrohungen aus. Eine Maßnahme, die in den übrigen Bezirken kein einziges Mal zur Anwendung kam.

Josef Hauser von der Gemeindeabteilung der Landesregierung räumt durchaus ein, dass es bei der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels je nach Bezirk Unterschiede gibt. „Innsbruck ist ein Sonderfall, schon allein deshalb, weil da die meisten Automaten und Spiellokale sind.“ Von Vorteil sei aber auch, dass das zuständige Strafamt Teil der Polizei sei. „Dadurch ist das unter einem Dach.“ Die Erfolge in der Landeshauptstadt seien aber auch zwei engagierten Polizeijuristen zu verdanken. Die Innsbrucker Konstellation bezeichnet Hauser als „Idealfall“.

Den Behörden des Bezirks Innsbruck-Land bescheinigt Hauser ebenfalls Effizienz im Kampf gegen die Spielhöllen. „Auch Schwaz und Kufstein haben mittlerweile nachgezogen.“ In den kleineren Bezirken, etwa im Oberland gebe es aber noch Aufholbedarf. Hauser weist aber auch darauf hin, dass es manchmal einfach fast nichts zu bekämpfen gibt. Etwa im Außerfern – „dort sind kaum illegale Automaten“.

Der Landesjurist macht weiters darauf aufmerksam, dass Personalknappheit bei der Bekämpfung der Glücksspielbranche in den Bezirken eine große Rolle spielt. „Wir sind bei den Kontrollen auf die Mitwirkung der Finanzpolizei angewiesen.“ Und die sei aufgrund zahlreicher anderer Aufgaben nicht immer verfügbar: „In Innsbruck ist das einfacher.“