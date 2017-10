Innsbruck – Die Messerattacke auf einen 54-jährigen Innsbrucker erweist sich für die Polizei als schwieriger Fall. Der Grund: Das Opfer wollte bislang keinen Hinweis geben, wer für die Verletzungen verantwortlich ist.

Schauplatz der Auseinandersetzung war am Mittwochabend die Wohnung des 54-Jährigen im Innsbrucker Stadtteil Saggen. Gegen 19.40 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Reichenau der Notruf ein. Als die Beamten am Tatort eintrafen, wies der Mieter eine stark blutende Stichwunde an der rechten Hand auf. Wer ihm die Verletzung zugefügt hat, wollte der Innsbrucker den Polizisten nicht verraten. Vielmehr erklärte der Mann, dass er die Sache selbst regeln werde. Der Verletzte wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht und dort versorgt.

Mittlerweile hat die Innsbrucker Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen davon aus, dass sich Täter und Opfer kennen. Zumal der 54-Jährige den Angreifer in seine Wohnung ließ. Die Ermittler hoffen, bei der Einvernahme des Opfers doch noch Hinweise zum Täter zu erhalten. (TT)