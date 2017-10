Wattens, Innsbruck – Eine Frau hat sich am Mittwochvormittag in Wattens bei einer Bank bereichert. Offenbar geht auch eine ähnliche Tat kurz zuvor in Innsbruck auf ihr Konto. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Frau bat zwischen 10 und 11 Uhr in einer Bank in Wattens, zwei 500-Euro-Scheine in kleinere Noten zu wechseln. Dann bat sie um ein Wechseln in Dollarscheine. Währenddessen nahm sie unbemerkt mehrere 100-Euro-Scheine an sich.

Eine Tat, bei der die Täterin nach demselben Muster vorging, ereignete sich um etwa 8.50 Uhr in einer Innsbrucker Bank. Auch hier entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Die Frau wird als ca. 30 bis 40 Jahre beschrieben, ca. 170 cm groß, mit langen braunen Haaren und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Frau sprach gebrochen Englisch bzw. teilweise Italienisch. (TT.com)