Buch in Tirol – Am Donnerstagabend zog die Polizei in Buch in Tirol zwei Raser auf dem Motorrad vorerst für längere Zeit aus dem Verkehr. Gegen 18.30 Uhr erwischte eine Bezirksstreife zwei junge Männer (29 und 24), die auf der B171 mit 180 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs waren. Einem der beiden Unterländer wurde der Führerschein sofort entzogen. Der andere, so stellte sich heraus, besaß nicht einmal eine für Motorräder erfordleriche Lenkerberechtigung (Typ A). Beide wurden wegen zahlreicher Verkehrsübertretungen angezeigt. (TT.com)