Innsbruck – Eine 33-jährige Tirolerin wurde über bei einer Internetbestellung um einen vierstelligen Eurobetrag betrogen. Die Frau orderte 2015 im Internet bei der Firma „Ibeh John“ in London Lego-Artikel im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags und überwies sofort. Als die Ware nicht geliefert wurde, forschte sie nach und kam zu einem Mittelsmann in Nigeria. Dieser berichtete, der Inhaber der Legofirma sei am Flughafen in Lagos verhaftet worden, gegen ihn laufe ein Strafverfahren wegen Betrugs.

Das Geld schien also verloren, doch damit nicht genug: Ein für solche Strafverfahren renommierter Rechtsanwalt namens „Obih Victor“ aus Nigeria teilte ihr dann mit, dass sie sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte anschließen könne. Dazu müsse sie jedoch Zertifikate der verschiedenen nigerianischen Behörden kaufen. Die Geschädigte überwies darauf hin über Western Union im Laufe der letzten 2 Jahre zusätzlich einen höheren 4-stelligen Eurobetrag an diesen vermeintlichen Rechtsanwalt. Bis dato erfolge keine Rücküberweisung der Beträge, die Tirolerin hatte sich damit abgefunden, betrogen worden zu sein. Erst jetzt wurde die Betrugshandlung wegen einer Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz bekannt. (TT.com)