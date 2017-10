Biberwier – Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Fall eines gstohlenen Stromaggregats in Biberwier Aussagen machen können. Zwischen 28. September und 2. Oktober stahl eine unbekannte Täterschaft vom Lagerplatz der Strabag, der sich direkt an der Ehrwalderstraße (L 391) befindet, ein ca. 100 Kilogramm schweres Stromaggregat. Das Gerät ist von der Marke CGM, Type SPR 12, schwarz-silber und hat einen Wert in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.

Die Polizei geht davon aus, dass das Aggregat mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lermoos bzw. unter der Telefonnummer 059133/ 7154 zu melden. (TT.com)