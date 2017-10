Der Konsum von Kinderpornografie macht die involvierten Kinder nicht nur zu Opfern schwerster sexueller Übergriffe, sondern kann auch das Leben der Betrachter nachhaltig verändern. So wollte gestern am Landesgericht ein Innsbrucker nicht so recht glauben, dass es nach einem Prozess um pornografische Darstellung Minderjähriger für ihn nun ins Gefängnis gehen sollte. 317 Bilder der allerübelsten Art hatte das Landeskriminalamt auf dem PC des Mannes sichergestellt. Zugleich wirkten sich einstige Körperverletzungsdelikte als einschlägige Vorstrafen aus. Acht Monate Haft lautete da das nicht rechtskräftige Urteil. Die Staatsanwaltschaft kündigte jedoch eine Berufung in Richtung höherer Strafe an. Was der Pädophile bis zur Rechtskraft des Urteils verdient, darf er für die Auswertung seiner Festplatte zur Seite legen. 7904 Euro sind an die beauftragten EDV-Techniker zu überweisen. Ein zweiter Fall von Kinderpornografie endete da glimpflicher. Angeklagt war ein Tiroler, der sich nach schwieriger privater Situation mittlerweile in psychiatrischer Behandlung befindet. Der hatte gleich über tausend solcher Bilder abgespeichert. Der bislang Unbescholtene wirkte jedoch wirklich geläutert. Strafrichter Norbert Hofer: „Ihrem umfassenden Geständnis verdanken Sie es, dass Sie den Verhandlungssaal heute als freier Mann verlassen!“ Vier Monate bedingte Haft und 3000 Euro Geldstrafe ergingen. 8628 Euro an EDV-Kosten und 300 Euro Gerichtsgebühren blieben aber auch ihm nicht erspart. Von den verwendeten Computern müssen sich die Ausgeforschten ohnehin immer gleich verabschieden.

Seinen Schwiegersohn zur Rede stellen wollte im Februar in einem Lokal ein Unterländer. Dabei störte der schwer Angetrunkene jedoch einen Lokalgast. Nach bösen Worten versetzte der Schreihals dem Gast dann einen Schlag. Die Reaktion des Gegenübers fiel furchtbar aus. Mehrere Faustschläge trafen Schwiegervaters Gesicht, mit Augehöhlenbruch, Nasenbeinbruch, Rissquetschwunden und Gehirnerschütterung als Folge. Für Richterin Helga Moser hätte der wegen schwerer Körperverletzung Angeklagte auch nicht so zuschlagen dürfen, wenn es tatsächlich Notwehr gewesen wäre: „So drischt man jemanden einfach nicht zusammen!“ Seit der Strafrechtsnovelle stehen nun bis zu fünf Jahre Haft auf solche Gewaltakte. 15 Monate bedingte Haft plus 1440 Euro Geldstrafe und 1500 Euro Schmerzengeld folgten deshalb. (fell)