Accra – Bei zwei Explosionen an einer Tankstelle in der ghanaischen Hauptstadt Accra sind am Samstagabend mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Regierungsvertreter einem örtlichen Radiosender mit, wie der arabische Sender Al Dschasira berichtete. Die Zahl der Opfer sei aber noch unbekannt, es gebe auch Verletzte.

Fotos in den sozialen Netzwerken zeigten, wie ein großer Feuerball in den nächtlichen Himmel stieg. Einwohner seien geflohen, berichtete Al Dschasira unter Berufung auf Augenzeugen. Örtliche Medien berichteten, dass einige Autos ausgebrannt seien. Der ghanaische Rapper M.anifest schrieb auf Twitter, es habe eine große Explosion gegeben. Auch er sei aus seinem Haus gelaufen, aber wieder zurückgekehrt. (dpa)