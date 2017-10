Rohrberg – Ein unbekannter Täter nahm in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag einen Pkw der Firma HTB Bau in Betrieb und fuhr damit auf einer Forststraße in Rohrberg talwärts. Rund 370 Meter nach der Kreithütte kam der Lenker von der Straße ab, das Auto kippte um. Der Sachschaden ist erheblich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die PI Zell a. Ziller unter Tel. 059 133/7257. (TT)