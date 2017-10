Innsbruck – Drei Männer schlugen am frühen Sonntagnachmittag in der Innsbrucker Amraserstraße einen 25-jährigen Österreicher brutal nieder – laut einem Zeugen ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Grund. Selbst als der Mann bereits am Boden lag, hörten die Täter mit den Faustschlägen und Fußtritten nicht auf.

Der Haupttäter konnte laut Polizei identifiziert werden: Es handelt sich um einen 26-jährigen Russen. Der Verdächtige soll seinem Opfer mit dem Tod gedroht haben, sollte dieser den Vorfall anzeigen. Der 25-Jährige wurde mit multiplen Verletzungen in die Klinik gebracht. (TT.com)