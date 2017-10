Zwei arbeitslose Innsbrucker (31, 27) mussten gestern erneut vor dem Strafrichter Platz nehmen. Beiden fehlt eine sinnvolle Beschäftigung – nicht anders sind ihre Taten zu erklären. So hatten sie sich über einen Behinderten Eintritt in ein Haus verschafft und dort ein teures E-Bike gestohlen. Nicht besser erging es Klosterschwestern aus dem Raum Hall. Deren Hilfsbereitschaft hatte der 31-Jährige dahingehend missbraucht, dass er Klosterräumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Nachdem insgesamt 1230 Euro und ein Handy in seinen Taschen verschwunden waren, konnte ihn jedoch die Oberin überführen. Wohl deshalb zeigte sich der Ertappte geständig. Zur Verwunderung aller Anwesenden brach er beim Prozess jedoch in Lachen aus. Dies verging dem 31-Jährigen beim Urteil. So kam zu fünf Monaten Haft der Widerruf von sechs einst bedingt ausgesprochenen Monaten. Staatsanwalt Dieter Albert bewertete das Bestehlen von Nonnen als „letztklassig und miserabel“. Strafrichter Josef Geisler blies in dasselbe Horn: „Wer Klöster und klerikale Einrichtungen, in denen einem geholfen wird, bestiehlt, für den habe ich kein Verständnis.“ Über den 27-Jährigen ergingen ebenso nicht rechtskräftig vier Monate Haft.

Zu einer massiven Anklage erging gestern ein Freispruch. Angeklagt war ein Türkischstämmiger, der seiner Mutter Faustschläge ins Gesicht verpasst und sie auch noch mit dem Tod bedroht haben soll. Es kam aber wie so oft bei Opfern in vergleichbaren Fällen: Die Mutter entschlug sich der Aussage. (fell)