Wien - In einem Amtsgebäude des österreichischen Bundesheeres in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt ist Montagabend ein Wachsoldat durch den Schuss eines Kollegen tödlich verletzt worden. Ob der Soldat absichtlich schoss oder ob sich ein Schuss gelöst hatte, war vorerst unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 20-jährigen Wiener, wie Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium der APA berichtete. Die um 19.13 Uhr gerufene Rettung konnte das Leben des Rekruten nicht mehr retten.

Sein Kollege, ein 22-jähriger Soldat, dürfte den jungen Mann mit seinem Sturmgewehr 77 getroffen haben. Das Militärkommando Wien habe eine Untersuchung eingeleitet, so Bauer. Beim Bundesheer herrsche „große Trauer und Bestürzung“. (APA)