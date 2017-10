Bischofshofen – Ein 16-Jähriger aus Bischofshofen im Pongau, der vorige Woche fünf Teenagern per WhatsApp im Internet mit dem Umbringen gedroht haben soll, ist durch die polizeiliche Sondereinheit Cobra festgenommen worden. Die Drohungen gegen die Burschen im Alter von 15 und 17 Jahren wurden mit einem selbst gedrehten Video untermauert. Die Aufnahmen zeigen den Lehrling beim Abfeuern einer Gaspistole.

Die Pistole wurde sichergestellt. Das Video dürfte auf einem Freizeitgelände in Bischofshofen aufgenommen worden sein. Die WhatsApp-Nachrichten wurden am 5. und 8. Oktober versendet. Das Motiv des Türken und der Grund der Auseinandersetzung mit den anderen Jugendlichen war vorerst nicht bekannt. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Salzburg in Puch bei Hallein gebracht. „Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. (APA)