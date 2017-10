Kopenhagen, Oslo – Die norwegische Polizei hat ihre dänischen Kollegen um DNA-Proben des unter Mordverdacht stehenden U-Boot-Bauers Peter Madsen gebeten. Ein Kripo-Sprecher sagte am Mittwoch gegenüber der norwegischen Nachrichtenagentur NTB, man wolle das genetische Profil des Mannes mit ungeklärten Fällen in Norwegen abgleichen.

Auch die schwedische Polizei wollte die DNA des mordverdächtigen Erfinders Peter Madsen mit Spuren aus ungelösten Mordfällen in Schweden vergleichen. Der Däne wird verdächtigt, die schwedische Journalistin Kim Wall an Bord seines selbstgebauten U-Bootes getötet zu haben. Er selbst sprach von einem Unfall. Am Samstag waren in den Gewässern vor Kopenhagen weitere Teile ihrer zerstückelten Leiche gefunden worden. Madsens Anwältin teilte am Mittwoch mit, ihr Mandant wolle nicht mehr mit der Polizei reden. (APA/dpa)