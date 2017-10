Feldkirch – Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirch, der seine Ehefrau getötet haben soll, hat sich am Montag in einem Mordprozess am Landesgericht Feldkirch verantworten müssen. Er wird beschuldigt, die 40-Jährige Ende Jänner im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser erstochen zu haben. Nach Ansicht der Verteidigung handelt es sich um eine Tat im Affekt und einen klassischen Fall von Totschlag.

Zwischen dem Paar, das in einem gemeinsamen Haus wohnte, gab es immer wieder verbale Konflikte, die im Lauf der Zeit an Schärfe zunahmen. Die 40-Jährige soll ihren Mann etwa wegen seines Stotterns ausgelacht und ihn als doof bezeichnet haben. Sie habe sich emotional immer weiter von ihrem Mann entfernt, erklärte Verteidiger Franz Josef Giesinger.

Nach Hänseleien Sicherungen durchgebrannt

Ende Jänner eskalierten die Auseinandersetzungen: Als sich mitten in der Nacht abermals ein Streit entzündete, wollte sich der Österreicher seinen Angaben zufolge aus dem Schlafzimmer ins Erdgeschoß zurückziehen, um dort auf der Couch zu schlafen. Die Frau aber sei nachgekommen und habe ihn weiter aufgezogen. Daraufhin brannten bei dem Mann alle Sicherungen durch – Giesinger sprach von einer Kurzschlusshandlung. Der Angeklagte holte aus der Küche ein 27 Zentimeter langes Küchenmesser, lief zurück ins Schlafzimmer im ersten Stock und stach damit auf seine im Bett liegende Frau ein.

Die 40-Jährige schrie laut um Hilfe, woraufhin die vier Kinder des Paares im Alter zwischen zehn und 23 Jahren ins Schlafzimmer liefen. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät, sie starb an Ort und Stelle. Als die Polizei eintraf, saß der 47-Jährige im Erdgeschoß und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Kinder wohnen seitdem bei einer Verwandten.

Der Geschworenenprozess unter dem Vorsitz von Richterin Sonja Nachbaur war bis 18 Uhr anberaumt. Bei einem Schuldspruch drohte dem Angeklagten lebenslange Haft. (APA)