Die Sitten auf Tiroler Straßen werden immer rauer. So zählen Ausraster im Verkehr zum Dauerthema am Landesgericht. Einer kurzen Unbeherrschtheit am Steuer folgt dann oft eine noch peinlichere Vorstrafe. Besonders heftig trieb es im August ein Unterländer in Vomp. Die Umstände lassen an dessen Zuverlässigkeit im Straßenverkehr zweifeln. So hatte sich der 23-Jährige maßlos über den Vorausfahrenden geärgert – da dieser im Ortsgebiet zu langsam gefahren war. Darauf überholte der Unternehmer das arglose Pärchen und stieg aus dem Auto. In der Hand hatte er allerdings eine Pistole, die er mitten auf der Straße durchrepetierte. „Verflucht, was fährst du im Ortsgebiet so langsam?“, lautete die Frage des Enthemmten. „Hast du verstanden?“, lautete darauf zweimal die Frage an den „Schleicher“. Dieser hatte der Waffe erst in die Mündung gesehen und darauf nach dessen Schilderungen noch einen Schlag erhalten. „Die lügen, haben sich abgesprochen!“, meinte dazu gestern vor Strafrichterin Heidemarie Paul der Angeklagte. Richterin Paul: „Die wollen keinen Cent von ihnen und kennen sie nicht. Was sollten die Zeugen denn davon haben, Ihnen Steine in den Weg zu legen?“ Staatsanwältin Angela Eder-Stöffler entsetzt: „Man muss sich allein einmal die Situation vorstellen. Da steigt einer aus und bedroht einen mit der Pistole!“ Auch ein Unding für das Gericht. So ergingen für gefährliche Drohung und Körperverletzung nicht rechtskräftig 2400 Euro Geldstrafe. Zu dieser Vorstrafe wurden auch einst bedingt nachgesehene 750 Euro widerrufen.

Sich und über 500 Pferdestärken nicht unter Kon­trolle hatte ebenso im August ein Bosnier im Außerfern. Mit einem angemieteten Sport-Audi war er durch die Gegend gerast – offenbar sehr zum Missfallen anderer Verkehrsteilnehmer. Als den 30-Jährigen einer von ihnen bei einem Stopp am Beifahrerfenster zur Rede stellte, gab der „Rennfahrer“ einfach Gas und schleifte den Kontrahenten mit. Der Deutsche wurde dabei am Handgelenk schwer verletzt und wird hierfür noch jede Menge Schmerzensgeld einklagen. Gestern vor Richter Geisler war dem bislang unbescholtenen Angeklagten jedoch „eine weiße Weste“ das Wichtigste. So willigte er in eine 600-Euro-Diversion anstatt Vorstrafe nur allzu gerne ein. (fell)