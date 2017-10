Von Marco Witting

Innsbruck – Eine Ministrantenschelle genauso wie ein Hostienkelch, ein Messkelch und -gewand, zuletzt eine Frauenfahne in Oberndorf und ein Ziborienmantel in Itter. All das wurde in den vergangenen Wochen in Tirol gestohlen. Nachdem es jahrelang bei Kunst- und Kirchendiebstählen relativ ruhig war, ist die österreichweite Serie von derartigen Taten auch hierzulande angekommen. Und viele fragen sich: Was machen die Diebe damit? Und ist denn eigentlich gar nichts mehr heilig?

Mehr als 170 Kunstdiebstähle werden pro Jahr in Österreich angezeigt. Anita Gach, im Bundeskriminalamt für die Kulturgutfahndung zuständig, bestätigt, dass Kirchen derzeit wieder häufig Tatort für Diebstähle sind. Abgesehen hätten es die Diebe auf Monstranzen, Kelche und Ziborien. Dass es sich hier um verschiedene Täter handle, glaubt Gach nicht. „Aber wir wissen es nicht. Die Ermittlungen laufen.“ Begonnen hat die Serie, die vor allem Ober- und Niederösterreich, Salzburg, Wien und eben Tirol betrifft, im Sommer.

Auch bei der Diözese Innsbruck ist man sich der Thematik bewusst. Martin Kapferer, Leiter des Diözesanarchivs, erklärt: „Ja. Es gab da jetzt einige Fälle und eine Häufung. In den vergangenen sechs, sieben Jahren war es in diesem Bereich sehr, sehr ruhig. Jetzt scheint das wieder loszugehen.“ Wobei für Kapferer ersichtlich ist, dass es sich mittlerweile um eine andere Dimension handle. „Es scheint so, dass die Täter mittlerweile auch den Tabernakel aufbrechen.“ Früher sei vielleicht einmal etwas weggekommen, wenn ein Gegenstand im Gotteshaus gestanden ist. Jetzt suche man wohl ganz bewusst nach gewissen Gegenständen.

Egal ob man bei der Polizei oder der Kirche nachfragt, ganz nachvollziehen kann man die Taten nicht. Denn oft ist der ideelle Wert für die Pfarren sehr groß, der materielle Wert aber „relativ“ bescheiden. „Ich frage mich schon, was tut man damit?“, sagt Kapferer. Er wisse nicht, ob es dafür einen Markt gibt. Da man seitens des BKA zu den Hintergründen im Dunkeln tappt, kann man hier vorerst zumindest wenig Konkretes sagen. Klar ist aber auch: Der Kunstmarkt ist generell abgegrenzt und für die Ermittler ist es schwierig, Hinweise zu bekommen.

Für die Pfarren gilt trotz der Serie, dass die Kirchen natürlich geöffnet sind. Dort, wo in der jüngeren Vergangenheit ein Gotteshaus restauriert wurde, sind zumeist einige Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. Einige wertvolle Kunstwerke sind auch mit Alarmanlagen gesichert. Eine Zeit lang gab es auch vor den Tabernakeln Gitter.

Das Bundeskriminalamt verfügt im Internet über eine sehr genaue Aufstellung von gestohlenen Kunst- und Wertgegenständen. Und hier findet sich alles – von Möbeln, Gemälden, Uhren, Schmuck und großen Statuen.

In dieser Liste vermerkt ist auch der Kupferstich „Karte des Erdkreises“ von Johannes Kepler, der wohl am 28. Juli aus dem Lesesaal der Landesbibliothek gestohlen wurde. Wie bereits berichtet, ist man hier aber schon einen Schritt weiter. Die Polizei hat längst einen Verdächtigen. Der Mann aus Deutschland soll die Karte aus dem Buch gerissen und aus der Landesbibliothek geschmuggelt haben. Ein Rechtshilfegesuch an Deutschland soll bereits gemacht worden sein. Der Akt liegt bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Beachtlich der offizielle Wert des Kunststiches: Er wird auf der entsprechenden Seite des Landes mit 30.000 Euro angegeben.