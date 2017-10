Das Quälen oder Vernachlässigen wehrloser Personen ist ein Vorsatzdelikt und mit drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Am Landesgericht waren gestern diesbezüglich drei Pfleger eines Unterländer Heims angeklagt. Laut Anklage hatten die Altenpfleger eine 87-Jährige gröblich vernachlässigt, indem sie die Heimbewohnerin nicht wie angewiesen alle zwei Stunden umgebettet hatten. So konnte es passieren, dass diese unbemerkt 16 Stunden auf einer Leibschüssel liegend im Bett verbracht hatte. Druckgeschwüre am Gesäß waren die Folge. Im Prozess kam jedoch schnell auf, dass es sich hier vielmehr um eine Verkettung vieler unglücklicher Umstände infolge eines äußerst stressbehafteten Berufs als um ein Strafdelikt handelte. Mit einer Krankenschwester pro Stock und Hilfskräften, die von Alarm zu Alarm eilten, hatte man den Überblick verloren. So sah auch Richter Norbert Hofer strukturelle Mängel im Heim eher für den Fehler verantwortlich als die Angeklagten. Von einem Vorsatz, jemanden zu vernachlässigen, konnte man ohnehin nicht mehr sprechen. Zumal die 87-Jährige trotz Gelegenheit kein Wort von der Leibschüssel erwähnt hatte. So ergingen zwei Freisprüche, nachdem der dritte Strafantrag schon zuvor zurückgezogen worden war.

Am 26. Oktober erleben die Tiroler Justiz und die Bürger eine Premiere. So findet am Nationalfeiertag erstmals am Landesgericht ein Tag der offenen Tür statt. Von 10 bis 17 Uhr bietet OLG-Präsident Klaus Schröder Interessierten ein buntes Justizprogramm, das verstehen hilft. In eigenen Stationen werden beispielsweise das Grundbuch, Justiz-Auktionen, die Ausbildung für das Richteramt oder der Schwurgerichtssaal nähergebracht. Dazu präsentieren sich Justizwache und Bewährungshilfe (Neustart) mit eigenen Ständen.

Mit einem Störsender bewaffnet war ein Kroate im Juni durch Innsbruck gewandelt. Dafür gab es nur einen Grund. Der Sender des 66-jährigen Diebes sollte die Alarmanlagen von Kleidergeschäften elektronisch lahmlegen. Genützt hat der hohe technische Aufwand trotzdem nichts. Richter Andreas Mair verhängte für 1200 Euro Beute 1200 Euro Geldstrafe. (fell)