Karrösten – Die Polizei im Bezirk Imst sucht derzeit nach einem Unbekannten, der Montagnacht mit einer Säge einen Handymasten in Karrösten zu Fall bringen wollte.

Der Unbekannte soll zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr unterhalb des so genannten „Brandstöckelweges“ mit einer Handsäge an dem Masten herumgesägt haben. Außerdem hat er noch versucht, die an dem Masten angebrachte Abstützstange auszugraben, um dadurch den Masten zu Fall zu bringen.

Um zweckdienliche Hinweise über entsprechende Beobachtungen wird ersucht. (TT.com)