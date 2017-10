Hartkirchen – Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Dienstag in Hartkirchen (Bezirk Eferding) mit 1,92 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Zeugen war das Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen wegen der unsicheren Fahrweise des Lenkers aufgefallen. Sie verständigten die Polizei, die dem Mann den Führerschein abnahm und ihm die Weiterfahrt untersagte, wie sie am Mittwoch mitteilte. (APA)