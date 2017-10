Schönberg – Wegen des Verdachts auf Schlepperei wurde ein 36-jähriger Deutscher am Montag bei einer Polizeikontrolle in Schönberg verhaftet. In seinem Auto saßen drei illegal eingereiste Iraner. Die Polizei hielt ihn um halb 11 Uhr abends bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Brennerautobahn bei der Mautstelle Schönberg an.

Zudem wurden zwei gestohlene Autokennzeichen im Kofferraum des Wagens sowie ein fünfstelliger Bargeldbetrag in der Tasche des Lenkers gefunden. Sowohl der 36-Jährige als auch die drei Mitfahrer wurden verhaftet. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Innsbrucker Staatsanwaltschaft angezeigt. (tt.com)