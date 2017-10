Innsbruck – Am Mittwoch wurde am Antiquitätenmarkt am Franziskanerplatz in Innsbruck eine wertvolle Taschenuhr gestohlen. Der Wert der Uhr beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Sie ist aus Rotgold und mit weißen Saphiren bzw. Diamanten besetzt. Der Täter wird als 40 bis 50-jähriger Mann beschrieben. Er sei etwa 1,75 Meter groß, Brillenträger und habe ein gepflegtes, südländisches Aussehen, so die Tiroler Polizei.

Das Landeskriminalamt Tirol bittet um zweckdienliche Hinweise unter 059133/703351. (TT.com)