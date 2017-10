Innsbruck – Schon vor Monaten dürfte ein Christus Korpus am Naturdenkmal Galgenbühel in Innsbruck gestohlen worden sein. Der Fall wurde erst am Mittwoch bei der Polizei angezeigt. Die Figur dürfte jedoch bereits zwischen Ende April und Ende Juli entwendet worden sein. Der Wert beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Das Landeskriminalamt bittet um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)