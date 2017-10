Valletta – Nach dem tödlichen Autobombenanschlag auf die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia gibt es offiziell noch keine Spur zu den Urhebern des Attentats. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Auto der 53-Jährigen am Montag unweit ihres Zuhauses in Bidnija mit dem Plastiksprengstoff Semtex in die Luft gejagt wurde, wie die Times of Malta am Mittwoch unter Berufung auf Polizeikreise berichtete.

Premier erhebt schwere Vorwürfe gegen Opposition

Maltas Premier Joseph Muscat erhob am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen die Opposition. Zwar wollte er nicht darüber spekulieren, wer hinter dem Anschlag stehen könnte, das „Einfachste“ wäre aber für ihn, „mit dem Finger auf die Opposition zu zeigen“, sagte Muscat der italienischen Zeitung La Repubblica (Mittwoch).

Caruana Galizia habe sich in ihren letzten Artikeln mit dem Chef der oppositionellen Nationalistischen Partei, Adrian Delia, befasst, sagte Muscat. Der italienischen Zeitung La Stampa sagte Muscat, die Journalistin habe Delia der „Geldwäsche, Prostitution und mehr“ bezichtigt. Überdies habe sie auf ihrem Blog geschrieben, dass sie Drohungen „von Leuten in der Opposition“ erhalten habe. Er könne dies aber nicht belegen, sagte Muscat.

In der Repubblica bezeichnete Muscat Caruana Galizia erneut als seine „größte Gegnerin“. Die Journalistin habe ihn seit seiner Zeit als Oppositionsführer „angegriffen“. „Aber das war ihr Job“, betonte der Regierungschef. In einem Land wie Malta sei es „undenkbar, dass jemand wegen seines Jobs sterben muss“. Er versprach erneut, die Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Dazu habe er die US-Bundespolizei FBI sowie europäische Sicherheitsbehörden zu den Ermittlungen hinzugezogen.

Galizia schrieb über große und kleine Missstände

Die 53-jährige Journalistin hatte sich mit ihrer unnachgiebigen Berichterstattung über kleine und große Missstände in dem Inselstaat wenige Freunde gemacht, wie sie selbst immer wieder auf ihrem Blog „Running Commentary“ schrieb.

International bekannt wurde Caruana Galizia durch ihre Recherchen zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Sie hatte Mitarbeitern von Regierungschef Muscat unter anderem vorgeworfen, Offshore-Formen in Panama zu haben. Auch schrieb sie, eine in den „Panama Papers“ erwähnte Firma gehöre Muscats Frau. Muscat wies dies zurück.

Oppositionsführer Adrian Delia von der konservativ-christlichen Partei Partit Nazzjonalista forderte den Sozialdemokraten Muscat zum Rücktritt wegen fehlender Schutzmaßnahmen für die getötete Journalistin auf. Muscat sagte in einem Fernsehinterview, Caruana Galizia habe Polizeischutz verweigert. Bei der Polizei sei auch nicht offiziell angezeigt worden, dass sie Morddrohungen erhalten habe.

Über Drohungen schrieb Caruana Galizia aber auf ihrem Blog „Running Commentary“, wo sie in den vergangenen Wochen das Umfeld von Oppositionsführer Delia und seinen vermeintlichen Verbindungen zu Drogenhändlern unter die Lupe nahm. Unter einem Artikel veröffentlichte Caruana Galizia ein Bildschirmfoto eines Facebook-Profils, auf dem ein Foto von ihr in einem Käfig zu sehen ist. Das Profil schreibt sie einem angeblichen Freund Delias zu, den sie als verurteilten Drogendealer bezeichnet.

Auch FBI und Scotland Yard ermitteln

Bei der Aufklärung des Anschlags sollten die maltesischen Behörden neben niederländischen Forensikern auch von Ermittlern des FBI und Scotland Yard unterstützt werden, wie Times of Malta berichtete. Zunächst gehe es darum zu klären, wo der Sprengstoff angebracht worden war. Der Sprengstoff Semtex wird bei kommerziellen Sprengungen eingesetzt, gelangt aber auch immer wieder in die Hände von Terroristen.

Die konservative EVP-Fraktion im Europaparlament forderte eine unabhängige internationale Untersuchung der Tat. „Wir verlangen Gerechtigkeit“, schrieb EVP-Chef Manfred Weber am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter. Das Thema soll in der kommenden Woche im EU-Parlamentsplenum auf die Tagesordnung kommen. (APA/dpa/AFP)