Dass man mit unbedachten Handlungen in Bankinstituten aufpassen sollte, zeigte gestern ein Prozess am Landesgericht. Dort musste sich vor Richterin Heidemarie Paul ein vorbestrafter 31-Jähriger verantworten, der im Februar eine Tiroler Bankfiliale mit nach hinten verschränkten Armen betreten hatte. Am Schalter äußerte der durch Tabletten Beeinträchtigte dann zur Bankangestellten: „Gib mir 3000, sonst werd i aggressiv. Des is mei Ernst, des is a Überfall. Nein, 5000, sonst komm ich mit einem Messer wieder!“ Die geschockte Frau rief darauf ihren Kollegen. Dieser war so perplex, dass er den „komischen Kunden“ erst einmal gefragt hatte, ob dieser denn ein Konto bei ihnen habe. Nach einem weiteren Gespräch und unter Beiziehung des Hausmeisters ließ der 31-Jährige doch von seinem Treiben ab. Drei Minuten später hatten bereits die Handschellen geklickt. Da die Drohung bestimmt und die Angestellte in Angst versetzt worden war, sah Richterin Paul versuchten Raub. Auch ein strafbefreiender Rücktritt kam aufgrund der Ausweglosigkeit der Lage nicht mehr in Betracht. Gegen 20 Monate Haft als Zusatzstrafe berief der „Räuber“ sofort. Bis zu zehn Jahre Haft hatten gedroht.

Prozesse wegen Geldwäsche beschäftigen das Landesgericht eher selten. Ein Fall aus dem Unterland brachte gestern jedoch sogar die erfahrene Strafrichterin Nadja Obwieser zum Staunen. So war ein 61-Jähriger offenbar selbst auf den Ghana-Gold-Trick hereingefallen. Hierbei und unter anderen Vorspiegelungen werden Gutgläubige für Provisionen eingeladen, ihre Bankkonten zur Anweisung und Weiterleitung von Geldbeträgen zur Verfügung zu stellen. Vorerst werden freilich andere Unternehmen betrügerisch zur Überweisung fiktiver Rechnungen (CEO-Frauds) an genau solche Konten verleitet. Als würde er noch immer an die Rechtmäßigkeit der Sache glauben, erklärte der Unterländer im Prozess, warum er erst Geld einer slowenischen Firma am Konto erwartet und weitergeleitet hatte. Auftraggeber aus Ghana wollte er mit Goldgeschäften unterstützen. Den Verdienst hatte er auf Geheiß der Auftraggeber übrigens in eine Reise nach Frankfurt investiert. Dort war der Geschäftskontakt allerdings nicht erschienen. Vielleicht war’s für den 61-Jährigen ja besser so. Warum sich die Ghanaer ausgerechnet den völlig branchenfremden Unterländer für ihre Goldgeschäfte und die Suche nach einer Schmelzanlage ausgesucht hatten, konnte er allerdings selbst nicht erklären. Zwei weitere solcher CEO-Frauds zu einer Überweisungshöhe von insgesamt 24.000 Euro blieben beim Versuch. Richterin Obwieser verhängte über den bislang Unbescholtenen nicht rechtskräftig zur Hälfte bedingte 1200 Euro Geldstrafe: „Wenn man sein Konto für Provision zur Verfügung stellt, muss man sich schon Fragen stellen. Allein ihr Slowenien-Gschichtl spricht für sich. Da schrillen doch die Alarmglocken!“ (fell)