Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Nicht zur Tagesordnung übergehen wollen die Verantwortlichen der Tirol Kliniken nach der blutigen Auseinandersetzung am Mittwoch auf der Unfallambulanz der Innsbrucker Klinik. Wie berichtet, zückte dort gegen 16 Uhr ein 23-jähriger Syrer im Zuge eines Streits plötzlich ein Küchenmesser und stach damit seinem 19-jährigen Kontrahenten aus Afghanistan zweimal in den Rücken. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei wenig später in der Nähe des Tatorts gestellt werden, das Opfer wurde in der Klinik behandelt.

Zu Auseinandersetzungen auf dem Klinikgelände komme es immer wieder einmal, eine Häufung in der vergangenen Zeit habe man jedoch nicht festgestellt, wie Tirol-Kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger erklärt. Sehr wohl zugenommen habe allerdings die Intensität der Vorfälle. Bereits Ende Mai war es in der Klinik zu einer heftigen Schlägerei zwischen Syrern und türkischstämmigen Österreichern gekommen, bei der sich die Beteiligten quer durch das Klinikareal prügelten.

Nach dem jüngsten Vorfall wird es kommende Woche ein Treffen zwischen Vertretern der Tirol Kliniken und der Polizei geben, bei dem die Ereignisse aufgearbeitet und analysiert werden. Nicht auszuschließen sind dabei Konsequenzen, was die Sicherheitsabläufe auf dem Klinikareal betrifft, wie Schwamberger meint. „Wir werden hier aber keine Schnellschüsse machen“, versichert Klinik-Sprecher Schwamberger. Keinesfalls wolle man nämlich amerikanische Zustände, bei denen der Portier die Patienten hinter einem Panzerglas begrüßt und Besucher durch eine Schleuse mit Metalldetektoren gehen müssen. „Das wäre in der täglichen Praxis bei der Vielzahl der Eingänge auch kaum umzusetzen“, meint Schwamberger. Weil aber der Schutz von Patienten und Personal im Vordergrund stehe, sollen auch Sicherheitsmaßnahmen wie diese bei dem Treffen nächste Woche zumindest andiskutiert werden.

Dass bei der Messerstecherei am Mittwoch keine anderen Patienten oder Angestellte verletzt worden sind, sei dem funktionierenden Sicherheitssystem zu verdanken. Das Sicherheitspersonal sei prompt zur Stelle gewesen und kurz darauf auch die Polizei. Das Security-System der Klinik umfasst nicht nur den externen Sicherheitsdienst, der mit einer speziell geschulten Stamm-Mannschaft für Ordnung sorgt, sondern auch technische Einrichtungen wie Kameras, Alarmknöpfe und Türschließer. Für die Deeskalation auf persönlicher Ebene bieten die Tirol Kliniken spezielle Schulungen für das Personal an.