Wiesing – Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Geschäft in Wiesing eingebrochen und haben Wechselgeld gestohlen. Sie brachen einen Kasten auf, in dem sich zwei Wechelgeldkassetten befanden. Wie hoch der enstandene Schaden ist, ist akutell noch nicht bekannt. Der Einbruch muss sich zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 5.15 Uhr am Freitagmorgen abgespielt haben.