Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Thaur – Der spektakuläre Mordfall rund um den beliebten Thaurer Reini S. hatte Mitte Februar nicht nur Thaur und Baumkirchen für Entsetzen gesorgt. Nachdem seiner auf Urlaub weilenden Frau das Verschwinden von S. an einem Mittwoch aufgefallen war, wurde es am darauffolgenden Freitag traurige Gewissheit: Der 47-jährige Bankangestellte wurde tot im Kofferraum des Audi A6 eines italienischen Autohändlers entdeckt.

Zu dieser Zeit hatte der 41-jährige Italiener schon zwei der Sportautos des Thaurers nach Italien verbracht. Diese Fahrzeuge waren auch Grund fürs Kennenlernen. Der Thaurer wollte sich nämlich von den PS-Boliden trennen – und hatte im Internet nach Käufern gesucht. 45.000 Euro wollte der Italiener dem Thaurer für die Autos zahlen. Sogar Kaufverträge waren von Reini S. dazu schon unterfertigt worden. Doch die kurzzeitige „Freundschaft“ zweier Autoenthusiasten, die eine Woche vor der Tat sogar noch zum Kennenlernen zwischen dem Italiener Antonio und der Familie von S. geführt hatte, endete mit dem Tod des Verkäufers. Tage nach dem Auffinden der Leiche konnte der Italiener in Marseille vor der Fähre nach Tunis im schwarzen Subaru WRC von S. festgenommen werden.

Seit seiner Auslieferung befindet sich Antonio in Innsbruck in Untersuchungshaft. Im April nahm er zum Fall erstmals Stellung und bezeichnete sich als das Bauern­opfer der Machenschaften seiner Freunde.

Vom fünfstelligen Geschäftsabschluss hätten laut dem Italiener nämlich auch zumindest drei von seinen Tiroler Bekannten gewusst – einer von ihnen hatte den Ankauf sogar mit 1300 Euro mitfinanziert. Bis heute stellt Antonio jedenfalls den Mord an Reini S. vehement in Abrede. Nun liegt der Abschlussbericht der Ermittlungsgruppe „Leib und Leben“ der Landespolizeidirektion vor. Für die Polizei steht die Tatausführung durch Antonio allerdings „außer Zweifel“.

Der Bericht wartet aber auch mit einer Überraschung auf. So bezichtigt der 41-Jährige nun seinen in Innsbruck lebenden Freund des Mordes an Reini S. Demnach habe dieser den Mord bereits im Februar in Sterzing gegenüber Antonio gestanden. Dies bestritt wiederum der Belastete noch Ende September und führte seine Schwiegereltern als Alibi an. Mangels anderer Beweise befindet sich der Mann weiter auf freiem Fuß.

Deshalb liegt der genaue Tatablauf bis heute im Dunkeln.

Fest steht aber, dass S. am verhängnisvollen Mittwoch noch gegen 20.30 Uhr mit Antonio im Wohnzimmer saß und einen Anruf seiner Frau entgegengenommen hat. Darauf soll Antonio gegen 20.15 Uhr in einem Lokal in Baumkirchen in der Nähe seiner Wohnung gesehen worden sein. Um 22.30 Uhr wollen Zeugen Antonio wiederum im Stiegenhaus in Thaur gesehen haben. Die Verbringung der Sportautos begründete der Italiener bislang mit Panik. Fest steht allerdings, dass S. nicht nur massiv gewürgt wurde, sondern auch eine potenziell tödliche Schlafmittel-Vergiftung erlitten hatte. Ein Modus Operandi, mit dem der Italiener schon 2014 in Deutschland aufgefallen war. Damals hatte er zwei Männer in einem Hotel mit Schlafmitteln betäubt und sie dann um 9000 Euro sowie Handys erleichtert.

Kein zu übersehendes Detail. Für Pflichtverteidiger Markus Altenweisl weist der Geschehensablauf auf Anfrage der TT jedenfalls auf ein Verbrechen unter Mitwirkung mehrerer Personen hin. RA Altenweisl: „Die Ermittlungsergebnisse zu meinem Mandanten zeigen erhebliche Unstimmigkeiten und erfordern vertiefte Überprüfungen.“

Der Innsbrucker Rechtsanwalt meint damit, dass wohl niemand, der einen Mordplan hat, so vorgehen würde wie es die Polizei Antonio nachweisen wolle.

Altenweisl: „Für uns spricht gegen einen geplanten Mord jedenfalls, dass unser Mandant den Verkäufer S. mit seinem eigenen Handy kontaktiert hatte, offizielle Mails geschrieben und in Österreich sogar ein Gewerbe angemeldet hatte. Und wer würde sich denn unter richtigem Namen der Familie von S. persönlich vorstellen, wenn er diesen bald umbringen wollte? Das ist doch eigentlich denkunmöglich!“ Auch gibt Altenweisl zu bedenken, dass man in unseren Breitengraden wegen älterer Gebrauchtwagen keinen Mord begehen muss. Altenweisl: „So etwas könnte man risikoloser erledigen.“

Eine Anklage wird in den nächsten Tagen wohl trotzdem folgen.