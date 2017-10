Im Juli 2015 war es mitten auf der Maria-Theresien-Straße gegen 15.00 Uhr zu einem Blitzüberfall auf ein Juweliergeschäft gekommen. Sieben Männer waren mit einer Pistolenattrappe und Hämmern gegen Angestellte und Vitrinen vorgegangen. Mit Schmuck und Uhren für 268.000 Euro traten die Räuber die Flucht an. Die Freude währte nur kurz. Zwei der Räuber wurden sofort verhaftet, die übrigen nach und nach. Später stellte sich heraus, dass Teile der organisierten Bande aus Litauen bereits im Juni in Salzburg einen Juwelier überfallen hatten. Acht und vier Jahre Haft ergingen für beide Überfälle für ein Duo. Gestern am Landesgericht musste nun noch der letzte Mittäter vor den Strafrichter. Es war jener Komplize, der am Sparkassenplatz mit einem Fahrrad auf die Übergabe der Beute gewartet hatte – und an couragierten Passanten gescheitert war. Aufgrund internationalen Haftbefehls heuer in Finnland verhaftet, ergingen über ihn zwei Jahre Gefängnis.

Ein Freispruch von Tierquälerei erging über einen derzeit wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt inhaftierten Kellner. Der schwor, dass er zwar keine Beamten, dafür aber Tiere möge. Niemals hätte er einem Igel, der sich im Juni in eine Pizzaria verirrt hatte, etwas angetan. Das zeigten Zeugen damals ganz anders an, sagten jedoch gestern am Landesgericht stark widersprüchlich aus. (fell)