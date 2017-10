Innsbruck – Als am Donnerstagnachmittag eine 32-Jährige aus ihrer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Pradl trat, erlebte sie wohl den Schreck ihres Lebens: Vor ihr im Stiegenhaus stand ein Mann – in seiner Hand eine Waffe. Nachdem der Tiroler diese auf sie richtete, flüchtete die Frau zurück in ihre Wohnung und alarmierte die Polizei.

Mehrere Streifenwagen und Beamte rückten an. Als der 41-Jährige durch die Haustür ins Freie trat, forderten die Polizisten ihn auf, die Waffe niederzulegen. Der Innsbrucker folgte und wurde anschließenden von Beamten überwältigt.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Softgun-Pistole. Diese habe jedoch täuschend echt ausgesehen, hieß es von Seiten der Polizei. Da der 41-Jährige nicht nur alkoholisiert war, sondern auch unter Drogen stand, konnte er am Donnerstag nicht mehr einvernommen werden. Nach einer Nacht im Polizeianhaltezentrum wurde er am Freitagvormittag befragt. Der Tiroler wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)