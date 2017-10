Alpbach – In der Nacht auf Freitag sind ein oder mehrere Unbekannte in eine Tabak-Trafik in Alpbach eingebrochen. Sie brachen das Schloss auf und entwendeten Zigarren und Zigaretten im Wert von über 10.000 Euro. Der Einbruch muss sich zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitagmorgen abgespielt haben. (TT.com)