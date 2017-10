Neustift im Stubaital – Drei Unbekannte zogen in der Nacht auf Samstag eine Spur der Verwüstung durch Neustift. Laut Polizei beschädigten die Burschen gegen 4.45 Uhr im Außenbereich eines Hotels ein Blumenbeet. Außerdem wurden entlang der Landesstraße (L232) Leitpflöcke ausgerissen, im Ortsteil Stackler eine Telefonzellenscheibe eingeschlagen sowie am Gemeindeparkplatz ein Pkw beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Hinweise sind an die Polizei unter 059133/7119 erbeten. (TT.com)