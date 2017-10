München — Nach einer Messerattacke auf sechs Personen in München konnte die Polizei gegen Mittag einen Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann sei um 11.30 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden, die Beschreibung habe auf ihn gepasst, sagte der Polizeisprecher. Ob es sich tatsächlich um den Täter handelt, ist derzeit unklar.

Der Täter stach am Samstagvormittag unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße auf fünf Männer und eine Frau ein. Diese wurden dabei nur leicht verletzt. Die Polizei riet Anwohner über Twitter, den Bereich Rosenheimerplatz, Ostbahnhof und Ostpark zu meiden. Man ging von einem Einzeltäter aus.

Der Täter wurde als ca.40 Jahre alter, korpulenter, unrasierter Mann mit kurzen, mittelblondem Haar beschrieben. Er soll mit einem schwarzen Rad unterwegs geweseb sein, eine graue Hose und eine grüne Trainingsjacke getragen haben. Außerdem hatte er einen Rucksack und eine Isomatte dabei.

Täterbeschreibung:ca.40 Jahre,Mann, unterwegs mit schwarz. Rad, graue Hose,grüne Trainingsjacke, Rucksack mit Isomatte. #Rosenheimerplatz

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017



Am Samstag gab es rund um den Rosenheimer Platz in München keine großräumigen Verkehrssperren. Die Situation blieb relativ ruhig, die Geschäfte blieben geöffnet. (dpa/APA/ TT.com)