Galtür – Ein Schutzengel dürfte eine 59-jährige Frau mit ihren Enkelkindern Freitagnacht in Galtür begleitet haben: Die Frau war um 21.45 Uhr mit ihren Enkelkindern im Alter von vier und sieben Jahren sowie einem erst sieben Wochen alten Baby im Ortsgebiet entlang der Gemeindestraße spazieren.

Zur selben Zeit fuhr ein 49-jähriger Oberländer mit seinem Auto in dieselbe Richtung – er dürfte die Fußgänger laut Polizei übersehen haben. Kaum verwunderlich: Laut Exekutive hatte er 1,92 Promille intus. Auf der Höhe eines Parkplatzes passierte es dann: Das Auto touchierte den Kinderwagen, in dem das Baby lag, und schleuderte diesen 1,5 Meter in eine Wiese.

Baby leicht verletzt

Das Baby musste mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden, wie durch ein Wunder dürfte es aber nur leicht verletzt worden sein. Es konnte zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Die 59-Jährige und die beiden anderen Enkel kamen mit dem Schrecken davon. „Der Lenker dürfte in dem Ortsgebiet bei erlaubten 50 km/h nicht zu schnell gewesen sein, den genauen Unfallhergang kennen wir allerdings noch nicht“, erklärt ein Beamter der zuständigen Polizei Ischgl.

Noch an Ort und Stelle musste der 49-Jährige seinen Führerschein abgeben. Er konnte noch nicht einvernommen werden, dafür muss er komplett nüchtern sein, wie die Polizei erklärt. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck und bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)