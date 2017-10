Koppl – Bei einer Personenkontrolle haben Polizisten am Samstag in Koppl (Flachgau) in Salzburg bei einem 24-jährigen Mann aus dem Suchtgiftmilieu in einer Tasche ein Dutzend Arztrezepte und den Stempel einer praktischen Ärztin gefunden. Auf den Rezepten waren als Medikation für die Drogenszene typische Präparate angeführt.

Bei seiner Einvernahme gestand der Mann, gemeinsam mit einem weiteren Stadt-Salzburger mehrere Medikamentenverschreibungen gefälscht zu haben. Dabei teilten sich die beiden die Diebstähle der Blankorezepte und des Arztstempels sowie die Ausfertigung der Schriften auf den Rezepten auf. Die Verschreibungen löste das Duo in verschiedenen Apotheken ein, die damit erschlichenen Medikamente wurden aufgeteilt. Der 24-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Betrugs angezeigt. (APA)