Wels – Der angeblich von einem 15-Jährigen geplante Amoklauf an einer Schule in Oberösterreich beschäftigt am Montag das Gericht in Wels. Der Bursch ist nicht nur wegen gefährlicher Drohung und unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt, sondern auch wegen Nazi-Schmierereien und Kinderporno-Besitzes. Da ihn ein Gutachten als gefährlich einstuft, droht ihm zusätzlich zu fünf Jahre Haft eine Einweisung in eine Anstalt.

Die Amokpläne des Burschen waren laut Ermittlern „sehr konkret“. Nachdem er anderen Schülern davon erzählt haben soll, flogen seine Absichten allerdings auf. Die Schule schaltete die Polizei ein. Diese hatte ihn ohnehin bereits wegen Hakenkreuz-Schmierereien im Visier. Bei dem Jugendlichen wurden neben Waffen auch Kinderpornos sichergestellt. Ein Urteil soll bereits am Montag gesprochen werden. (APA)